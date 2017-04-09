MLB》陳偉殷贏球後開竅？馬林魚大勝大都會

史坦頓首局就敲出安打，助馬林魚先馳得點。(美聯社)

馬林魚昨在陳偉殷領軍下，以5分之差擊敗大都會，9日挾著2連勝氣勢再戰大都會，不僅打線再度爆發，包括歐蘇納(Marcell Ozuna)的陽春炮在內，全場狂掃13支安打，打得大都會潰不成軍，加上康利(Adam Conley)等5名投手聯手9局僅失1分、飆出13K，終場馬林魚8比1勝出，2連敗後拉出一波3連勝佳績。

馬林魚打線延續前役的火燙，且局局都有人上壘！首局就靠「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)2出局二壘有人時的適時安打，從吉瑟曼(Robert Gsellman)手中率先打進第1分；2上歐蘇納首棒上陣，第1球就揮到空氣，但他隨後一路纏鬥7球來到滿球數，第8球一記紅中偏高的速球，一棒被他扛上左外野第二層看台。

失掉第2分後，吉瑟曼雖連抓3出局下莊，但3上又讓魚軍靠瑞爾謬托(J.T. Realmuto)的三壘安打領軍，打進第3分。「我的投球機制出了點問題。」投5局失3分，雖飆出7K，不過吉瑟曼不滿這個結果，「我的沉球往兩側移動，而下沉得不多，這是導致比賽前段失掉2分的原因，3局之後我才修正回來。」

隨後大都會在4到5局，安然無事，但打線卻靜悄悄，直到5下才靠杜達(Lucas Duda)的陽春彈追成1比3。但第7、第8局，魚軍再度展開進攻，靠著4支安打灌進3分，9上再由鈴木一朗代打敲安領頭，單局3安斬獲2分，打得大都會無力招架。終場魚軍就以7分之差，擊敗整場僅打出3安的大都會。

「這感覺就是屬於我們的比賽！」投手康利跟打線的發揮，讓馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)甚是滿意，尤其打擊能保持「侵略性」，更是贏球的一大關鍵。史坦頓也深有同感，不過與此同時，其實他們留下27個殘壘略顯偏多，而他也直言他們能有人上壘，但也跟去年一樣「得分跟上壘者不成正比。」

(中時電子報)