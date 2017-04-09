台中糕餅節大甲場登場 藝人莎莎與民眾同歡
2017台中糕餅節大甲場9日在大甲順天路登場，邀請食尚玩家主持人莎莎至現場與民眾同歡，現場超過27家大甲優質店家共襄盛舉！經發局副局長李逸安說，台中糕餅節系列活動還有6月豐原場及10月太陽餅文化節，將舉辦第四屆台灣金餅獎競賽，響應2018世界花博以花卉為主題創作糕餅，邀民眾感受台中餅獨特魅力。
李逸安表示，台中市糕餅節系列活動，已是民眾年度必定參與重點活動，今日大甲場首發，未來還有6月份的豐原場次及10月份的太陽餅文化節等，串連成糕餅黃金三角，各具特色，號召超過上百家糕餅業者參與，希望讓台中糕餅文化發揚光大。
李逸安指出，今年度也將與國際連結，邀請米其林主廚蒞臨，並舉辦第四屆台灣金餅獎糕餅競賽，結合2018台中世界花卉博覽會，以花卉為主題創作創意糕餅，預計吸引全國糕餅業者較勁，歡迎全世界朋友共同參與，感受台中糕餅的獨特魅力。
為鼓勵民眾踴躍前往消費，今日現場糕餅店家特別推出買二送一的活動促銷，只要消費滿三百元就可參加摸彩活動，獎品包括電動機車3台、50吋電視2台、PS4+VRX 1台、平板電腦5台、糕餅禮券500元100組等，豐富多元。
今日現場也舉辦免費糕餅品嚐，以及森巴舞蹈、馬戲雜耍及樂團表演，邀請藝人莎莎與大家同歡，歡迎民眾前往共襄盛舉。
(中時)
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