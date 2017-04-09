吳怡霈挨轟沒禮貌 邰智源急滅火：不要罵她了

邰智源和吳怡霈私下感情很好。(圖／翻攝自邰智源臉書)

吳怡霈挨轟，邰智源出面解釋。(圖／翻攝自邰智源臉書)

8日《綜藝玩很大》播出最新一集內容，吳怡霈卻因在節目上和前輩邰智源鬥嘴吵鬧，引起網友批評沒禮貌，對此，邰智源也出面滅火，表示都是節目效果，希望大家「不要再罵怡霈了。」

邰智源透露吳怡霈私下有禮貌又體貼，錄影的時候也都很照顧他，吵吵鬧鬧都只是節目效果，「我們在演藝圈都是一個大家庭，只要大夥兒開心就好」，希望大家「不要再罵怡霈了。」而當時和吳怡霈同隊的黃沐妍（小豬），也發文替她說話，稱讚對方敬業又很保護她，「謝謝緣份讓我有這個好姊姊」。

而吳怡霈事後也在邰智源臉書留言，坦言看到自己被玩粉罵，心情很低落又傷心，解釋是和邰智源感情很好才敢這樣做效果，也謝謝前輩讓她展現真性情，「玩粉們原諒我的真性情，sorry讓你們生氣了」。

(中時電子報)