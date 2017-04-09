挺郝龍斌當藍黨主席! 趙少康：就是支持郭台銘2020選總統

趙少康今表示，支持郝龍斌(左)，就是支持郭台銘2020選總統。(圖/中時資料照/合成)

隨著520國民黨主席選舉即將到來，這場黨魁之爭可說越演越烈。中廣董事長趙少康今（9）日表示，認為唯有郝龍斌當選黨主席，國民黨未來的贏面才會大，因只有郝才足以打動郭台銘，「支持郝龍斌，就是支持2020年郭台銘出來參選。」

國民黨這場黨魁之爭，目前共有6人正式參選，未來誰能真正帶領藍營？外界皆在議論。《聯合報》報導，趙少康今特別大力推薦參選人之一的郝龍斌，認為他是一個不求官位的人，當其他人選完台北市長就直接去選總統時，郝卻不同，反投入基隆立委的選舉；即使選情艱困，其仍憑著一股傻勁與勇氣，為國民黨付出。

「郝龍斌這個人就是這樣。」趙少康接著強調，郝龍斌選黨主席，不是為自己選總統，而是要替國民黨找到最好的人。而國民黨要重振，趙表示，最重要的是2018跟2020的選戰，雖然藍營檯面上有不少優秀的人，但沒人好到能奪回政權，「看起來只有郭台銘有機會，郝龍斌也說過，願意三顧茅廬請郭台銘出來參選。」

趙少康接著提到，郝龍斌曾宣布不參選2020總統大選，他認為，以郝無私的胸襟與誠懇，將足以打動郭台銘，因此，「支持郝龍斌，就是支持2020年郭台銘出來參選。」對國民黨來說，這是一場一定要贏的選戰，不可再冒任何險。

(中時電子報)