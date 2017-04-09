學者：美藉航母打擊群威懾北韓收斂

美國海軍卡爾文森號打擊群駛向朝鮮半島，軍事觀察員今天說，這項行動就是藉美國剛執行對敘利亞軍事行動氣勢，威懾北韓收斂不理性行動。

卡爾文森號打擊群（Carl Vinson Strike Group）成員包括1艘航空母艦，從新加坡朝向朝鮮半島航行。美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）聲稱，這是維持戰備以及在西太平洋駐防的審慎措施。

軍事觀察員楊于勝指出，外界雖然認為美國總統川普推翻「亞太再平衡」政策，實則恐怕並非如此，仍要再觀察，因為將第三艦隊的卡爾文森號打擊群派到亞太地區，就是強化軍力存在的證明。

他說，這不僅是針對南海，也是加強亞太軍力部署，藉以因應對北韓可能的「軍事行動」。美國的舉動就是在強化、穩固，凸顯不置外於區域安全穩定的責任與角色。

楊于勝認為，由於「川習會」已落幕、中國大陸調整局部兵力以應對在鄰近東海與黃海的美日韓聯合軍演、以及俄羅斯不支持美國執意採單邊軍事行動教訓敘利亞，因此，美軍如要對朝鮮半島危機高漲採取行動，相信已不僅是考量單純的區域因素。1060409

(中央社)