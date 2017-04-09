大林蒲遷村普查換屋 高市允1坪換1坪

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高雄市政府已完成大林蒲遷村普查說明會，允諾將遷村選項中的換屋方案載明「1坪換1坪」，提醒住戶選擇填寫，勿放棄權益和機會。

市府完成6場遷村普查說明會，正面回應居民訴求，同意將「建地1坪換1坪」列入遷村方案選項。市府民政局長張乃千今天受訪表示，預計以2天的作業時間完成普查表，隨即展開挨家挨戶普查工作，希望在5月底前完成，以利彙整及爭取中央預算支持。

大林蒲位在高雄市西南沿海，鄰林園區，當地因為有中油、台電和重化工業廠房，空污嚴重、交通混亂，居住品質惡化。

去年底，行政院長林全到大林蒲傾聽民意，承諾如居民有高度遷村共識將從優考慮，並支持市府提出的調查和規劃方案。

市府在大林蒲完成6場說明會，正面回應居民訴求，同意將「建地1坪換1坪」列入遷村方案普查中。

市府為加速推動普查作業，簡化問卷題目，詢問遷村意願、方案兩題。方案中問卷提供「土地」、「房屋」和「現金」3個方案。

市府說明，若換算成個別安置戶可領取的現金，3個方案都等值的。選「土地」方案，將以中安路以北交通部航港局的土地，及鳳山南成里台糖土地，非用原居住地與遷村地的地價差異作換算，而是直接以建地1坪換1坪，並領取補償金足夠蓋回跟現居住地一樣大小的房子。

市府說，普查選擇遷村方案不會被視為最終決定，而是用於精確估算遷村所需總經費和土地需求總面積，以利向中央爭取有利遷村條件。

普查以家戶為單位；凡民國105年12月31前設籍大林蒲鳳鼻頭地區且年滿20歲的戶內居民都可表達意見，而遷村方案的選擇只限設籍且擁有房地所有權者才能選填。相關疑問可洽普查專案辦公室。1060409

(中央社)