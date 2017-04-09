陸保監會主席項俊波 涉嫌違紀被查

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中共中紀委今天公布中共中國保險監督管理委員會黨委書記、主席項俊波因涉嫌違紀遭組織審查。

中共中央紀律檢查委員會暨大陸監察部官網今天公告，項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。但並未說明項俊波具體犯行。

項俊波1957年1月出生於重慶市，北京大學法學博士。2011年10月任大陸保監會主席，2012年11月當選中共第18屆中央委員。

紐約時報曾於2014年2月報導，項俊波直接寫信要求摩根大通執行長為朋友的女兒提供職位。

海外華文媒體明鏡廣播電台海外之音今年2月時曾報導，項俊波已被內部調查，並可能在今年大陸兩會（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會）前後被「雙規」（在規定的時間、地點交代問題）。

此外，報導指出，項俊波「涉嫌的罪行極為嚴重，數額巨大非以前貪官所能比，可能超過去幾年所抓官員之刑罰」。1060409

(中央社)