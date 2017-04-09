報警帶走抗議學生 師大附中：絕無此事

師大附中今天舉行70週年校慶，傳有學生在典禮上拉白布條、切斷麥克風電源，並指控校方報警帶走抗議學生。對此，校方回應，是因有學生入侵機房，才通知警方。

媒體報導，有學生長期對學校不滿，今天上午在70週年校慶典禮上，切斷司令台電源，讓麥克風沒有聲音，並在播放校歌時，從司令台上方放下2大幅寫著「校方雖猖獗、附中魂不滅」的白布條；沒想到，校方竟報警帶走學生。

師大附中回應，學生表達意見、拉白布條是稀鬆平常，「學校絕對不會因此報警。」；是因有人入侵機房，涉毀損公物，加上今天是校慶，出入人潮眾多，擔憂會有更嚴重的破壞狀況，才報警處理。

師大附中強調，絕對沒有「警察帶走學生」一事，只是請警方到校，並通知家長，了解事情經過後就讓學生離開。1060409

(中央社)