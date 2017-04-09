北宜公路車禍 騎士彈飛命危送醫

我要評比

車禍現場。（葉書宏翻攝）

24歲曹姓男子今中午12時許，騎普通機車行經新北市新店區北宜公路16公里處，轉彎時疑因車速過快與對向63歲彭姓男子駕駛的自小客車對撞，衝擊力道相當大，機車滑行數十公尺，警消獲報抵達，曹男已無呼吸心跳，送往慈濟醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)