柯P再批：連選舉的自由都沒有 香港人反擊

台北市長柯文哲再批「香港不是只有小，連選舉的自由都沒有，有什麼好羨慕的」。（資料照，鄭任南攝）

台北市長柯文哲今下午受邀出席《新新聞》30週年社慶系列活動，以價值為導向的政治為題演講，談起自己的施政。而他3月底出訪東南亞，在泰國接受媒體訪問時脫口而出，「香港很無聊，小島有甚麼好玩」引起軒然大波後，又忍不住說，「香港連自由的靈魂沒有」。

柯文哲在演講中，多次提到這次出訪東南亞的感想。雖然笑說，現場攝影機太多，有些話不敢講，但話鋒一轉，又脫口說出「香港不是只有小，連選舉的自由都沒有，有什麼好羨慕的」甚至不只對香港開炮。

柯文哲表示，出訪東南亞後發現，台灣的多元開放已經成為亞洲的標竿，「我去東南亞的時候他們對台灣多羨慕阿，2014那場選舉他們看了好羨慕。」

柯文哲表示，從泰國已經政變3年多了，還沒有選舉，政府直接指派誰當領導人；馬來西亞華人跟馬來人的衝突，牽涉到種族宗教、回教跟佛教的差別，「種族宗教政黨全部混在一起，都沒辦法克服」；新加坡就不用講了，「住在鳥籠裡的金絲雀」；到了印度，發現印度教跟伊斯蘭教的問題根本沒辦法解決。

「我們台北在一個程度上藍綠幾乎被打破，一半以上被我們解決掉。」柯文哲說，台北在民主上的成功，讓馬來西亞等國家非常羨慕。

不過，香港民主思路正巧來台交流，遇上柯演講，民主思路理事及政策實驗室召集人黃梓謙當場反擊，「香港有自由、有靈魂」，直言柯一番話讓香港民眾很失望，「身為政治人物，發言應該要更謙虛。」

黃子謙表示，香港近年許多年輕人發起文化旅遊，民間帶領遊客尋找在地的香港文化，不是只有消費觀光的太平山、尖沙咀，柯說他到香港多次，卻是用多年前的印象評論，「並不公平」，甚至香港文化ＮＧＯ組織也發信邀請柯文哲到港一遊，但未獲回應。

黃梓謙表示，柯文哲提倡的領導台北市政府的風格，有部分香港20多年前就做了。今天原本是希望能跟柯討論台灣年輕人的未來，沒想到他竟批評香港沒有靈魂，忍不住要反擊。黃梓謙說，柯文哲點名了很多亞洲國家，但都是片面的了解，雖然說為了連任台北市長會提倡台北，但不應該是只有台北了不起，「誰謙虛誰的發展就快。」

(中時)