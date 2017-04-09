《玩命8》首映 巨石強森被排擠一人拍照

馮迪索拍照分開，被指感情不睦。（圖／美聯社）

《玩命關頭8》週六在紐約盛大舉行首映會，不過先前兩大男主角馮迪索、巨石強森驚爆不合，儘管有人認為兩人只是替電影炒作，但首映會上，馮迪索與一票演員開心合照，巨石強森卻只能單獨一個入鏡。

馮迪索與巨石強森先前被爆不合，儘管馮迪索否認，更說他知道巨石強森對電影的付出有多少，也強調自己會支持巨石強森，看似破除傳聞，但首映會當天，馮迪索與其他演員勾肩搭背笑得燦爛，反而巨石強森被孤立，僅有一人拍照，讓人更好奇雙方關係，但也有不少影迷深信兩人只是替電影炒新聞宣傳。

(中時電子報)