棒球潛規則 東洋西洋也有不同

美國職籃NBA近日發生剩餘時間大幅領先還上籃，險爆衝突場面；台灣的棒球場上也有類似不成文規定、潛規則，不過美國、日本的影響都有，要看臨場狀況而定。

Lamigo桃猿總教練洪一中說，所謂的潛規則存在著東、西方的文化差異，如果不是長期在那個環境下，有時候也很難搞清楚。舉例來說，比數大幅領先時，盜壘或下達戰術是否就是侮辱對手呢？

洪一中說，台灣棒球早期受到日本影響，選手執行教練的指令，只要能夠確保贏球，用盡各種辦法得分，這也是尊重對手。現在資訊發達，美國棒球的文化影響，才會出現比較西方式的「大幅領先不該盜壘」的觀念。

日本比較傳統的觀念，把棒球視為「君子之爭」，投手觸身球時，還要脫帽向對方致意，但是美國就比較少見，反而認為脫帽是輸了氣勢，怒目相視才夠霸氣。洪一中說，這就是文化差異。

中信兄弟游擊手王勝偉拿過3屆盜壘王，生涯177盜在全聯盟歷史排名第4，他舉反例說，「沒有所謂不成文規定，要看臨場狀況，如果選手是要爭成績、拚獎項，領先很大、還是會盜，畢竟選手有自己的目標。」

此外，領先的分數多大？比賽前5局或後5局？對方守備有沒有Hold在壘包上？什麼情況會構成衝突，存在著各自解讀的模糊地帶。

最近剛落幕的日本甲子園高中棒球，出現一支中輟生組成的英心高校隊0比91敗給傳統強隊，但不放棄的精神仍受到各界的關注。王勝偉舉這個例子說，不管比數多少，全力以赴就是尊敬對手。1060409

(中央社)