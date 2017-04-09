籃球潛規則 贏多不攻是尊重

NBA近期的衝突事件讓人看到場上「潛規則」的存在，台灣籃壇人士認為最常見的潛規則就是領先多時不再繼續「羞辱」對手，陳建州就認為，如果有人不懂遵循，就要有「等著繳學費」的心理準備。

美國職籃（NBA）金州勇士隊中鋒麥吉（JaVale McGee）3日在大局已定的情況下，於比賽讀秒階段居然嘗試在外線出手，此舉被華盛頓巫獅隊詹寧斯（Brandon Jennings）認為有挑釁意味，而出手推了麥吉。

無獨有偶，印第安納溜馬史蒂芬生（Lance Stephenson）5日在球隊大幅領先，且時間僅剩3.3秒時，還在對手無意防守的情況下上籃取分，引發多倫多暴龍隊球員的不滿而上前理論。

這兩起事件讓人看到籃球場上「潛規則」的存在，但這些潛規則究竟有哪些，尺度又如何拿捏，同樣引發關注，長期在籃球圈耕耘的籃壇人士不約而同表示，通常在勝負已定的情況下，要懂得「尊重對手」的作法，是較盛行的潛規則之一。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，「潛規則」在籃球場上確實存在，此事也無對錯之分，過去國內的選手確實比較沒注意潛規則的存在，所以衝突常一觸即發，但國內籃球進到超級籃球聯賽（SBL）時代，現在大家已經比較知道尊重潛規則了。

李一中舉例，如果在比分差距大，且比賽時間有限情況下，領先方還出現扣籃等「羞辱對手」的行為，那落後的一方難免覺得火氣全來，到時候不管是言語上、甚至肢體上的衝突恐怕就免不了。

SBL富邦勇士隊的副領隊陳建州表示，在比賽分數差距大的時候，如果還出現喊暫停布陣等「不必要」的搶分動作，往往就會被視為是種挑釁。

陳建州認為，台灣的環境下，畢竟選手都熟，學長學弟或同梯的觀念也比較重，通常在大比分差距時，領先的一方比較不會有要「給對手難看」的想法，但就怕一些比較「菜」或較少上場的球員，好不容易上了場就想好好表現，「白目」的逾越籃球場上的潛規則，「那這時候就等著『繳學費』吧」，陳建州笑著說。

陳建州提到，過去他在國外比賽時，也曾看過中東、西亞等民族性比較剽悍的國家選手罰球時，因為對手在板凳區嬉鬧，或是在場上被對手指名挑釁等，就會認為不受尊重，而當場比出割喉的手勢，讓人看了不寒而慄。

曾在台灣的超級籃球聯賽（SBL）、中國大陸的中國男子籃球職業聯賽（CBA）執教的教練邱大宗表示，兩岸的選手都是相對較為溫和的，對「潛規則」的依循也都很一致，通常領先多了，不會繼續強求得分，最後一擊也多不會出手。

邱大宗說，就他的觀察，SBL、CBA，甚至歐洲聯賽，或FIBA的國際賽中，都不太會出現領先已經拉開了，還要拚命搶攻的情況。

邱大宗認為，球隊、球員間彼此珍惜，也認同大家都是明星，所以一旦比賽中贏多了，也多覺得不需要把對手「打爆」，不需要去傷害喜歡對手的球迷、教練的心。1060409

(中央社)