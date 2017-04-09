豐原大道五段10至13日施作路平

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台中市豐原區豐原大道為豐原外環道路重要動脈，但因長期車輛輾壓，路面未曾全面性翻修，台中市政府10日至13日針對豐原大道五段施作路平。

台中市建設局長黃玉霖表示，豐原大道自民國90年開闢以來，未曾全面性翻修，目前道路存在許多問題，包括汙雨水孔蓋、台電人孔蓋調平過高、道路側溝未齊路面等。

施工起訖點由北陽路至豐勢路二段，全長約1.1公里，路寬平均25公尺，相關單位於路平工程前配合先行作業，路平工程完工後將有效改善路面不平問題。施工期間也呼籲通勤車輛提早改道，避免交通阻塞。

市府表示，5月上旬豐原大道三、四段自北陽路起至田心路二段，也將接力進行路平作業，將持續改善問題路段，「一次性施工，全面性規劃」，解決道路不平。1060409

(中央社)