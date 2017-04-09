台南沙洲見死亡赤蠵龜 死因待查

我要評比

海巡署第五一岸巡大隊昨天下午接獲民眾報案，指稱在沙洲上發現一隻死亡海龜，經研究單位學者初步判定應是保育類的赤蠵龜，由於沒有明顯外傷，死亡原因還有待進一步判定。

海巡署五一岸巡大隊今天指出，昨天下午5時許接獲民眾報案，指稱在七股區尖仔尾沙洲一帶發現一隻海龜。經派員前往查看後，發現海龜已經死亡，隨即通報鯨豚研究中心前往處理。

五一岸巡大隊指出，研究中心教授王建平初步判斷應是保育類的赤蠵龜；經量測後身長約100公分、寬50公分、重約40公斤。因無明顯外傷，是否因誤食廢棄物或疾病等原因致死，還有待進一步研究。

五一岸巡大隊指出，海龜誤食海洋廢棄物的情況時有所聞，呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致破壞海洋生態環境。1060409

(中央社)