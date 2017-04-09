酒醉男國道自撞 波及2輛轎車

彰化縣1名黃姓男子今天凌晨開車行經國道六號西向12.6公里處，轎車突然失控衝撞護欄，黃男事後酒測超標，移送法辦。

警方指出，開車的黃姓男子原本在南投國姓鄉的友人住處聊喝酒聊天，今天凌晨要返回住處，開車要經由國道六號高速公路回家，不過黃男駕駛的轎車行經國道六號西向12.6公里處時，突然失控先撞上內側護欄，再反彈撞上外側護欄。

強大的撞擊力道，導致黃男駕駛的轎車車頭毀損，引擎和排氣管零件散落在高速公路路面上，後方車輛也遭到波及，有2輛轎車因此損壞無法行駛，只能暫停在路肩，動用拖吊車將車子拖離。

國道警方到場後，立即對黃姓男子進行酒測，發現黃姓男子酒測值高達0.48，訊後依公共危險罪移送法辦，同時釐清意外發生的詳細過程。1060409

(中央社)