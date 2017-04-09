搶好康要快 雲檢拍賣名車引熱議
雲林地檢署今天表示，去年偵辦一起應召站案件，涉案男子購買名車享樂，為免脫產，將於11日上午10時拍賣，有大型重機車、才開1000多公里名車等，搶好康要快。
雲林地檢署在「雲檢挖寶網」中，登出拍賣公告，列舉出廠1年的B牌名車、自用小客貨車及大型重機車等3件拍賣品，消息一出，引起社群平台熱議，未拍賣先轟動。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，這次拍賣品是破獲應召站「慾茶園」案件，4名涉案男子利用女子所賺金錢，購車享樂，車子拍賣後的價金由法院沒收，充實國庫。
雲林地檢署表示，要參加拍賣會競買者，需攜帶國民身分證，現場以出價最高者競得，出價款未達拍賣底價，得不拍定。1060409
(中央社)
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