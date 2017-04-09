配合政府打房 陸房仲審查員工言論

為配合北京房市調控，法制晚報今天報導，北京鏈家房地產經紀有限公司要求旗下人員，在日常接待服務中，不能發表房價走勢評論，並嚴格管理人員的微博、微信、短訊等訊息發布。

報導說，鏈家地產要求所有人員在日常接待服務中，不發表房價走勢評論，特別是房價可能會大漲大跌、長期看漲看跌的言論；嚴禁散布房源緊俏、再不買就沒了等言論；嚴格管理人員的微博、微信朋友圈、短訊等訊息發布。

此外，鏈家地產還要求全體員工不參與任何形式的炒房。嚴令要求所有人員不對外發布炒作房價的任何訊息，不揣測政府宏觀調控政策、房價走向，更不對外渲染房價漲跌的各類情緒。

報導表示，北京鏈家只接受三證（房屋所有權證、房屋契證和國有土地使用證）齊全、符合調控要求的房源委託，並要求人員在發布房源訊息前，必須實地勘驗。鏈家app、門市及其他管道發布的同一房源訊息務必一致。

鏈家表示，8日起，不接受委託在鏈家成交未滿 12個月就再次出售的房源；對明顯高於市場價的房源，特別是明顯高於市場價的所謂「學區房」，不予接受委託；立即全面停止商辦房買賣、租賃。1060409

(中央社)