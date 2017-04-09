出國旅行 這8種禮物千萬別送！

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出國旅行，送禮要注意。(圖/達志影像)

出國旅行，「送禮」是一門大學問，若不慎觸犯忌諱，反會影響到彼此情誼。如何送得巧、送得妙？除了眾所皆知的鐘錶、鞋、傘外，還有哪些不能送？旅遊搜尋網站《Skyscanner》整理出適合送人、不適合送人的禮物清單，一起來看看吧！

●不適合當禮物的物品

1. 鐘錶

鐘與「終」同音，送鐘會讓人聯想「送終」，在傳統習俗中，不建議當禮物送人。

2. 鞋子

這也是眾所皆知不可當禮物的物品，一種說法是鞋與「邪」同音，不吉利；另一種說法是送鞋可能會與對方失去聯繫。

3. 傘

傘音同「散」，送人傘意味分手、離散，被視為不吉利的禮物。

4. 蠟燭

蠟燭常用來祭祀亡者，不適合作禮物送人。

5. 芭比娃娃

體積不大的芭比娃娃相傳是「小人」象徵，放家中可能會招惹邪靈。

6. 石頭

石頭容易附著邪靈，不要輕易在國外撿拾漂亮石頭贈人。

7. 錢包

除了財產共有的夫妻外，傳聞送錢包會把自己財運送走。

8. 刀劍

不僅是安全考量，送人刀劍還有「一刀兩斷」意味。

●建意當禮物的物品

1.特色物品

選擇當地獨有的特色物品贈人，不僅較有紀念價值，也較有誠意（證明旅途中真的有想到對方）。

2.地方美食

沒有人不愛美食，贈送當地獨有的美食，絕對不會錯！

3.明信片、地圖

與友人分享旅途中的美麗風景，是一種樂趣。

(中時電子報)