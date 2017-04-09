出國旅行 這8種禮物千萬別送！
出國旅行，「送禮」是一門大學問，若不慎觸犯忌諱，反會影響到彼此情誼。如何送得巧、送得妙？除了眾所皆知的鐘錶、鞋、傘外，還有哪些不能送？旅遊搜尋網站《Skyscanner》整理出適合送人、不適合送人的禮物清單，一起來看看吧！
●不適合當禮物的物品
1. 鐘錶
鐘與「終」同音，送鐘會讓人聯想「送終」，在傳統習俗中，不建議當禮物送人。
2. 鞋子
這也是眾所皆知不可當禮物的物品，一種說法是鞋與「邪」同音，不吉利；另一種說法是送鞋可能會與對方失去聯繫。
3. 傘
傘音同「散」，送人傘意味分手、離散，被視為不吉利的禮物。
4. 蠟燭
蠟燭常用來祭祀亡者，不適合作禮物送人。
5. 芭比娃娃
體積不大的芭比娃娃相傳是「小人」象徵，放家中可能會招惹邪靈。
6. 石頭
石頭容易附著邪靈，不要輕易在國外撿拾漂亮石頭贈人。
7. 錢包
除了財產共有的夫妻外，傳聞送錢包會把自己財運送走。
8. 刀劍
不僅是安全考量，送人刀劍還有「一刀兩斷」意味。
●建意當禮物的物品
1.特色物品
選擇當地獨有的特色物品贈人，不僅較有紀念價值，也較有誠意（證明旅途中真的有想到對方）。
2.地方美食
沒有人不愛美食，贈送當地獨有的美食，絕對不會錯！
3.明信片、地圖
與友人分享旅途中的美麗風景，是一種樂趣。
(中時電子報)
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