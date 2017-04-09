陸保監會主席項俊波 涉嚴重違紀遭查
據中共中央紀律檢查委員會網站訊息，中國保險監督管理委員會黨委書記、主席項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查，但未說明具體犯罪情事。
據了解，針對項俊波的貪腐傳聞已久，2014年2月時紐約時報就曾報導指出，項俊波曾寫信要求摩根大通執行長為朋友的女兒提供職位。
《明鏡廣播電台》今年2月也報導指出，項俊波已被內部調查，並可能在今年大陸兩會前後被「雙規」。
報道並指稱，項俊波由於後台強勁，因此拖延至今才被調查，且「涉嫌的罪行極為嚴重，數額巨大非以前貪官所能比」。
項俊波，1957年1月出生，重慶人，北京大學法學博士，曾任中國人民銀行副行長，並在2011年10月，正式任職中國保險監督管理委員會主席、黨委書記、2011年10月兼任中國人民銀行貨幣政策委員會委員至今，另於2012年11月當選中共第18屆中央委員。
(旺報)
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