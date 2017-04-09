傳報警帶走抗議學生 師大附中否認

北市師大附中今上午舉行70周年校慶，有學生不滿校方，在典禮上拉白布條抗議，並切斷電源，外傳校方直接報警帶走抗議學生，引發議論。但師大附中澄清，是因學生入侵機房才報警，事發後有通知家長到校，陪同學生接受調查，絕無被警方帶走一事。

今早傳出2名師大附中學生對學校不滿，早上在校慶典禮上，切斷司令台電源，讓麥克風消音，又在撥放校歌時，將「校方雖猖獗、附中魂不滅」白布條從司令台丟下。有學生向媒體爆料，校方事後竟報警入校抓人，甚至把學生帶走，其他同學都憤憤不平。

對此師大附中表示，學生表達意見、拉白布條抗議很「稀鬆平常」，校方部會因為這樣就報警，今早是因學生入侵機房，涉毀損公物，已違反法律，加上今天是校慶，擔心會有嚴重的破壞情形，才通知警方處理。

師大附中強調，並無「警察帶走學生」情形，而是請學生家長到校，陪同學生接受警方調查，了解事發經過後就讓學生離開。

(中時)