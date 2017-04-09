盧曉晴一桿進洞逆轉勝 奪本季首冠
旅日高球女將盧曉晴今天在日本巡迴賽艾莉斯女子公開賽第3回合，第3洞一桿進洞、抓老鷹，逆轉擊敗南韓好手申智愛，奪本季首冠。
昨天暫居第二的盧曉晴今天在日巡賽艾莉斯(Studio Alicez)女子公開賽第3回合，也是最後一天的賽程大爆發，在第3洞一桿進洞，抓老鷹，最後以低於標準桿11桿逆轉勝。
她今天打出68桿，總計205桿，3桿之差擊敗申智愛和金荷娜，贏得今年賽季首勝，這也是她在日本LPGA累計第13勝。她也成為日本LPGA史上第7位，在最後一回合打出一桿進洞並奪冠的球星。
艾莉斯女子公開賽在兵庫縣花屋敷高爾夫球俱樂部舉行，總獎金6000萬日元（1日元 = 0.275518012 台幣），冠軍獎金1080萬日元（約合新台幣約302萬元）。1060409
(中央社)
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