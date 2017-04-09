李明哲妻赴陸 陸委會：入境或許有困難

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前民進黨黨工李明哲遭大陸國安單位關押，他的妻子李凈瑜明天將赴北京尋夫。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天說，海基會將派員陪同，但能否入境操之在陸方，「或許會有困難」。

海峽交流基金會副秘書長兼發言人李麗珍接受中央社記者訪問時則表示，海基會明天將由一名女性科長及一名法律處資深高級專員陪同家屬赴陸，以便照料與提供必要協助。

李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查至今已22天，李明哲妻子李凈瑜10日將搭機直飛北京尋夫。

邱垂正今天對中央社記者表示，李明哲家屬已於7日赴行政院大陸委員會會談赴北京相關事宜，此行是家屬自發性救援活動，政府會盡最大努力協助，並由海基會派員陪同，「能陪多遠陪多遠」，但是否能入境及安排家屬會見李明哲仍操之在中國大陸。

邱垂正說，截至目前陸方官方管道仍未回應，「能否入境說不定會有困難」，陸委會已盡最大努力通報陸方，期盼對岸盡速回應家屬訴求，以免影響複雜敏感兩岸關係。

李麗珍則表示，海基會明天將由一名文教處女性科長及一名法律處資深高級專員陪同李凈瑜赴陸，提供照料與相關協助。

針對李明哲案，海基會已5度發函大陸海峽兩岸關係協會。李麗珍說，海協會目前的回覆都是「還沒有進一步訊息」，因此明天能否入境北京「都還不確定」。1060409

(中央社)