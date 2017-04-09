美軍空襲恫嚇 專家預測北韓金正恩將躲藏一段時間
美軍4月6日在短短3、4分鐘內發射59枚巡弋導彈空襲敘利亞各地空軍基地，完成定點打擊的目標。外界觀點認為，該行動帶有威懾北韓之意。對此，北韓當局8日強烈譴責空襲行動，並表示不會被嚇倒。但美軍精準打擊，這正是北韓領導人金正恩所擔心的。據美國評論家章家敦分析，金正恩為防範美軍突襲，可能會在公眾面前消失一段時間。
章家敦表示，金正恩的父親金正日曾在2003年伊拉克戰爭開始後，從公眾的視野中消失達6個星期。當時，伊拉克總統薩達姆·海珊以美國為主的多國部隊開戰下，迅速被推翻，其本人也在逃亡半年後被美軍擄獲，於2006年11月5日被判處絞刑。而金正日隱敝行蹤，可能是預防美軍突然出擊。金正恩喜歡在公眾面前出風頭，如果他走其父之路，也同樣隱藏起來一段時間，那外界一定會覺察出來。
據日媒報導，美韓聯軍正在大力推動在朝鮮半島有事時將以無人機（UAV）、特種部隊、匿蹤戰機等「三匕首」，企圖以「斬首行動」在最短時間內剷除朝鮮領導階層。川普說到做到個性及行動迅速，對金正恩來說，都會讓他躲起來好好思考下一步應怎樣做，才不會被「斬首」。
(中時電子報)
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