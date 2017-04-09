女店長80萬營業所得放身上 警護鈔揪感心

鼓山警分局龍華所警員胡斯威(左)等人協助護鈔，讓民眾足感心。(曹明正翻攝)

49歲林姓女店長日前營業結束後，清點當天營收有80萬元，因為已經是晚上9點多，擔心一個人帶著鉅款很危險，求助高巿警鼓山分局龍華所。警員胡斯威、王梅軒、許瑜珊得悉後，一路協助從鼓山區護鈔到苓雅區存放，讓林女揪感心。

(中時)