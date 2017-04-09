戴資穎福地逆轉勝瑪琳 超羽系列賽4連冠

戴資穎逆轉擊敗西班牙好手瑪琳，於馬來西亞締造超羽系列賽4連冠紀錄。（badminton photo提供）

戴資穎去年底從瑪琳手中搶過的球后寶座，這回對決更要證明自己實至名歸，9日她在馬來西亞頂級超羽賽上演逆轉勝，於決勝局打出一波9比1的猛攻拿下賽末點，以23比25、22比20、21比13擊敗瑪琳，締造超羽系列賽4連冠紀錄。

馬來西亞羽賽也是戴資穎的福地，2013年她在這裡收下生涯首座超羽賽冠軍。後來賽事升級為頂級賽，小戴也連兩年殺入決賽，並在今年一舉封后，可以拿回4萬5000美元的稅前獎金，也繼續穩坐世界球后寶座。

小戴去年11月在香港超羽賽4強擊敗瑪琳，進而封后成為新科球后。小戴躍居世界第1後，在年終總決賽、全英公開賽都抱回后冠，這次在大馬頂級賽殺入決賽，則是加冕球后後首次遭遇瑪琳。

戴資穎步入大馬頂級賽女單冠軍戰。（badminton photo提供）

小戴前兩局都先下手為強，第1局取得7比1領先，第2局也先搶得10比5優勢，不過都被瑪琳迎頭趕上。首局兩人疑路纏鬥，小戴救回3個局點，但自己也有1個局點沒有把握，最後終於因為局面被動，讓瑪琳連續殺球得分，讓出首局。

小戴過去7次對陣瑪琳，從未丟掉首局還能贏球，但她證明球后能耐，在14平後拉出一波5比1搶攻，儘管一度錯失3個局點，最後仍以一記時速366公里的後場斜線致勝殺球，將局數扳成1平。

決勝第3局，小戴從小幅落後下開始反攻，換邊後12平時突然開始接管比賽，不只長發球造成瑪琳判斷錯誤，直接壓線得分，還有一記扣殺後看似可以再補一記重扣，卻以假動作放出輕巧短球得分，漂亮拉出一波摧枯拉朽的9比1猛攻，在力戰86分鐘後收下勝利。

小戴成為世界球后之後，僅僅輸掉過1場比賽，而且是在年終總決賽預賽，無損後來奪得冠軍。這回擊敗瑪琳，讓小戴以4勝4敗扯平兩人對戰紀錄，而在超羽系列賽4連冠後，小戴生涯也擁有8座超羽賽后冠，世界第1愈坐愈穩。

(中時電子報)