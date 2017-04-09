柯P再轟香港：連選舉都沒有 有什麼好羨慕的？

台北市長柯文哲9日再次砲轟香港。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲9日再次砲轟香港。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲9日出席活動演講時再次砲轟香港，指「香港不只小，連選舉都沒有，有什麼好羨慕的？」強調台北市一個自由開放、多元民主的地方，已成為亞洲價值。

(中時)