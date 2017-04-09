高市打狗食趣廚藝教室開課 首堂梅子入主甜點

農業局「打狗食趣廚藝教室」，教導使用尚青的當季在地食材，料理出色香味俱全的美食。（農業局提供）

農業局「打狗食趣廚藝教室」，請來專業老師授課，學員勤作筆記，學習如何料理出色香味俱全的美食。（農業局提供）

如何讓家人吃得健康又美味？走一趟高雄市農業局設於高雄物產館蓮潭旗艦店的「打狗食趣廚藝教室」，專業廚藝老師教導你用尚青的當季在地食材，料理出色香味俱全的美食。

農業局去年推出「打狗食趣廚藝教室」大受好評，今年持續開課，9日第一場，特別請來國立高雄餐旅大學中餐廚藝系老師林致信，教授用當季的梅子，做出青梅馬來糕、相思梅奶酪及打狗梅醋。

青梅可以變化出台式餐點、甜點等各式料理，林致信貼心考量參與的民眾多為料理素人，因此設計零失敗率又老少咸宜甜點課程。

參加民眾品嘗老師指導下完成的美味，讚美用新鮮食材的口感就是不一樣，例如相思梅奶酪用梅汁熬煮的紅豆很好吃，甜中帶點梅子的酸味，甜而不膩。

農業局表示，今年課程特別加入女姓朋友喜歡的烘焙甜點課程，學習烹飪外還能實際認識在地食材及食材背後的土地故事，實踐「食在地、吃當季」綠色餐食理念的第一步。

高雄農產豐富，農業局共安排30場打狗食趣，使用30個行政區域不同的食材，包括桃源青梅、路竹番茄茄、林園洋蔥等；五、六月將推出夏日下午茶系列課程，七月為米食課程，八月為酷夏清爽料理、年底還有中秋烤肉大全及異國創意料理，還有七夕情人節特別企畫。課程預計在四月底陸續開放報名，有興趣的民眾可上「打狗食趣廚藝教室」粉絲專頁查詢。

(中時)