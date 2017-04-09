跨頭前溪替代道路 新竹縣市府再評估
為解決往返新竹縣、市交通瓶頸，市府擬在水源街與公道五路交叉路口，及新竹縣竹北市興隆路一段（原台科大校園預定地中間）範圍，規畫跨頭前溪高架道路，目前已在細部設計階段，未料縣民卻持反對意見而延宕，市府工務處表示，不論橋樑起點於何處，均尊重縣府決定。
近年新竹縣竹北地區快速發展，人口激增，交通往來需求大增，但既有頭前溪橋、國道1號、經國橋以及新增的興隆大橋，都無法有效紓解往返車潮，工務處長陳炳煌說，因此早在2014年，就在雙方同意、市府統籌下，進行跨頭前溪替代道路計畫評估，原訂新竹縣竹北市縣政二路為起點，終至新竹市建興路。
後來竹北居民有不同意見，縣府召開多次說明會溝通，跨頭前溪替代道路才改從新竹縣竹北市興隆路一段，至新竹市水源街與公道五路交叉路口，辦理「新竹縣、市跨越頭前溪替代道路計畫可行性評估」規畫設計，預計投入43億經費解決通勤族在尖峰時刻，面臨的交通壅塞問題。
今年3月「新竹縣、市跨越頭前溪替代道路工程之委託規畫設計案」，進行細部設計時，竹北市斗崙里民卻陳情抗議，認為目前已有多座跨溪大橋，造成擁塞主因，是新竹市塞車回堵到竹北，沒有必要新建跨溪大橋，加強交通號誌調整才是現況有利辦法。
竹北市斗崙里民反對，加上原台科大預定地已變更為中國醫藥大學、亞太美國學校及台科大分別使用，因此縣府將辦說明、協調等會與民溝通，向市府提出重新辦理環境背景差異分析，要求再次規畫路線。
工務處指出，替代道路設點，凡竹縣轄區，都由縣府決定，市府都會配合再規畫，達到解決交通瓶頸最終目標。
(中時)
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