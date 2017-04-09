開路16年未曾全面整修 豐原大道五段明施作路平
車流與日俱增的豐原大道，為台中市豐原副都心外環道路重要動脈！因長期車輛來回輾壓，路面已年久失修。台中市政府建設局將該大道列入路平專案重點路段，10日起至13日針對緊鄰商圈與學區的豐原大道五段優先施作路平，完工後讓道路更舒適。
建設局長黃玉霖表示，豐原大道自民國90年開闢以來，未曾全面性翻修，目前道路存在許多問題，包括汙雨水孔蓋、台電人孔蓋調平過高、道路側溝未齊路面等。
建設局在施工前已多次邀集各管線單位現地會勘，台電、中華電信等管線將辦理人手孔蓋下地；舊式弧形突出路面的汙、雨水孔蓋，將全面更新為平面式孔蓋並調平，同時也全面調整既有路面高程，完工後將有更順暢的路型。
黃玉霖說，施工起訖點由北陽路至豐勢路二段，全長約1.1公里，路寬平均25公尺，面積約2萬7,500平方公尺，感謝相關單位於路平工程前配合先行作業，路平工程完工後將有效改善路面不平問題。施工期間也呼籲通勤車輛提早改道，避免交通阻塞。
今年5月上旬豐原大道三、四段自北陽路起至田心路二段，也將接力進行路平作業，市府將持續改善問題路段，「一次性施工，全面性規劃」，解決道路不平。
(中時)
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