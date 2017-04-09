全球護理領域 長庚排名全球第8

長庚大學在月初公布的世界大學排名中心（CWUR）中，在護理學科領域名列全球第8名，表現亮眼，不少在校師生感到相當驕傲。

長庚大學今天表示， 世界大學排名中心（Center for World University Rankings，簡稱CWUR）在4日公布2017世界大學學科排名，長庚大學在護理學科領域名列全球第8名。

另外，長庚大學表示，在「泰晤士高等教育特刊」（Times Higher Education）日前所公布的2017全球「年輕大學排行」，長庚大學不僅排名於前150名，並且在創立於1986年至1999年間的「年輕大學」中，獲得第34名的佳績。

長庚護理學系表示，學校研究風氣興盛，又有長庚醫院提供豐富的研究資源，鼓勵教師申請各項研究計劃，在全體師生的努力下，才能擁有今日的成果。除了個別型研究外，長庚在癌症照護、生活品質議題、老人護理及長期照護等領域研究，均有傲人的成就。

校方表示，長庚大學是台灣唯一入榜CWUR護理學科前10名的學校，護理學系除了持續與校內醫學、工學及管理學院各系跨領域合作，未來也將擴展國際型研究，期望將護理研究成果結合其他相關學科，運用於臨床實務，造福更多的病人與家屬。1060409

(中央社)