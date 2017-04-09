印度急需戰機 向馬來西亞買二手MiG-29

馬來西亞空軍的早期型MiG-29戰機可能會轉賣給印度。(圖/馬來西亞空軍)

印度空軍面臨戰鬥機嚴重短缺的危機，因此印度政府決定與馬來西亞接洽，尋求購買2手MiG-29戰機的可能。如果可以，這將是印度空軍歷年的購買戰機方案當中最省錢的方法

俄國衛星網報導，本月初，印度和馬來西亞總理同意兩國之間可以進一步加強合作，其中就談到購買MiG-29的事宜。馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)談到印度可能購買該國的MiG-29，馬來西亞願意為此事和俄國戰機供應商洽談零配件的轉移與升級，也就是協助印度升級這批MiG-29 。

這批轉手給印度的MiG-29總數為16架，是馬來西亞在1995年所購買，是MiG-29系列中較早期的版本，後來馬來西亞又1引進其他新式戰機，因此這些舊戰機就存而不用，因此仍然相當堪用，只是航電需要升級。印度預計，這批戰機在升級後，至少還有20年的服役壽命。同時他們認為升級所需的成本不高，因此這筆戰機買賣非常划算。

印度空軍現在就有大量的MiG-29機隊，其中67架的升級已經接近完成，能夠擴展機隊的數量有助於降低後勤成本。

印度長期以來與巴基斯坦都處於衝突狀態，三不五時就有邊境危機。而巴基斯坦的軍事力量有中國大陸這個長期盟友的幫助(大陸稱巴基斯坦為「巴鐵」，就是關係極好的意思)，而印度在軍事合作上卻一直找不到值得信賴的大國，因此雖然戰機種類繁多，但是遲遲建立不了自主的國防工業。並且取得新戰機的時程都在好幾年之後，無法解決現在的空防缺口。比如印度已從法國採購36架飆風式戰機(Rafale)，但是交機的時間卻在2019年9月才開始，要到2022年4月才會交貨完畢。至於與俄國合作的T-50合作計畫FGFA，更是因為技術轉移談不攏而處在未定之天，至於印度自製的「光輝戰機」(LCA,Teja)要完成自製，還要等到2024年。

印度空軍計畫，至少要有42個戰機中隊，而目前僅有34個，其中還包括老舊的MiG-21、MiG-27戰機。

(中時電子報)