好後母形象毀？章子怡牽繼女一路談笑粉碎謠言

章子怡對繼女小蘋果視如己出。(圖／翻攝自章子怡微博)

章子怡和繼女一路談笑，感情親密。(圖／翻攝自新浪娛樂)

章子怡和汪峰結婚2年，育有一女「醒醒」，而她對繼女「小蘋果」也視如己出，獲封「中國好後媽」，不過日前她被揭露沒和小蘋果同住，好繼母形象被質疑，今(9日)她帶著小蘋果前往出席香港金像獎，兩人有說有笑，看起來很親密，以行動粉碎外界傳言。

章子怡常在社群分享和小蘋果合照，也曾在女兒醒醒百日宴時，被她公開喊「媽媽」，好繼母形象深植人心，不過日前卻因汪峰的一句話，透露小蘋果一直以來都與奶奶住，被質疑和繼女間的感情，不過網友普遍認為章子怡工作忙碌，把小蘋果託給奶奶照顧很正常。

今是香港金像獎頒獎典禮，章子怡一大早就現身機場，準備飛往香港出席，同行的還有小蘋果，只見兩人一路上有說有笑，關係親密，她也不時和她牽手或搭肩，畫面溫馨有愛，直接以行動粉碎外界傳言。

(中時電子報)