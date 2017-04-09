失智翁深夜出門忘回家路 警協助返家

失智老翁深夜出門忘了怎麼回家，幸好警方發現載他回家。(曹明正翻攝)

侯姓失智老翁半夜睡不著覺，日前凌晨2時許獨自出門散步運動想助眠，結果走著走著卻一時想不起來回家的路，高巿警鼓山分局內惟所警員許芳慈、王建翰巡邏經過西藏街口，發現老翁徘徊路旁，主動趨前關懷，並從他口述資料，費了一番功夫查出他的住處，將人載回家，離開時家屬一再向警方致謝。

(中時)