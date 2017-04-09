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跑車男轉彎失速釀禍 機車男遭撞飛墜谷身亡

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跑車男轉彎失速釀禍 機車男遭撞飛墜谷身亡
白色雙門跑車車頭全毀。(郭韋綺翻攝)
跑車男轉彎失速釀禍 機車男遭撞飛墜谷身亡
跑車疑車速過快，轉彎失速衝撞機車。(郭韋綺翻攝)
跑車男轉彎失速釀禍 機車男遭撞飛墜谷身亡
機車騎士被撞飛墜落深谷。(郭韋綺翻攝)
跑車男轉彎失速釀禍 機車男遭撞飛墜谷身亡
機車騎士墜谷，送醫不治。(郭韋綺翻攝)

高市田寮區省道台28線古亭段，昨(8)天發生一起自小客車與重機車發生碰撞交通事故，機車騎士傷重送醫不治，造成1死1傷。

昨天傍晚近6時，30歲鄭姓男子駕駛白色雙門跑車，由旗山往田寮經過一處彎道，疑因車速過快，失控衝撞對向車道，迎頭撞上40歲陳姓機車騎士，陳男彈飛出去墜落到15公尺深谷。

警消獲報將陳男救起送醫，但陳男全身粉碎性骨折，急救無效，宣告不治。事故原因警方仍須進一步調查中。

(中時)

關鍵字：機車騎士不治事故機車騎士
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