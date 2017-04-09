柯文哲專題演講 人氣輸賴清德

台北市長柯文哲今下午受邀出席《新新聞》30週年社慶系列活動，於會中發表專題演講，以價值為到導向的政治為題，侃侃而談自己的施政。但媒體注意到，系列活動上一場次是台南市長賴清德暢談2018選舉，不過柯人氣似乎沒那麼旺，場地空了不少。

2014年台北市柯文哲競選總幹事姚立明日前更預估，若2017年台北市長選舉，柯文哲若對上揮軍北上參選的台南市長賴清德，恐拿不到10萬票。演講前媒體問及，若與賴清德ＰＫ，是否有把握拿超過10萬票？柯表示，這種假設性的問題，就不要花費時間去想了。但媒體也問若賴不選，是否覺得鬆口氣？柯則沉默不回應。

柯文哲在演講中大談上任兩年的政績，又再次提及颱風假、取消老人年金，並建立不怕失敗的文化、推動創新與公宅等。演講中柯多次批評國民黨，包括台北市高房價、高房租早在20多年前就該解決，但「國民黨把台灣當作hotel」、「馬政府說的你敢要信」。

但民眾似乎不以為然。在開放民眾ＱＡ的時間，松菸護樹志工團召集人游藝向柯提問大巨蛋究竟會如何解決以及好勁稻工作室郁良溎指出文資保存跳票，柯文哲竟回答，「我不是李光耀、更不是希特勒」真的要去做不是那麼容易，法行政態度去處理。

(中時)