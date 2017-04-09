柯文哲再批香港沒靈魂 香港人怒了
台北市長柯文哲今天應邀到敦南誠品演講，會中再談到香港不僅小，連選舉都沒有，「自由靈魂都沒有了。」並指新加坡是「住在籠子的金絲雀」。
香港「民主思路」理事黃梓謙今天到場聆聽柯文哲演講，會後受訪表示，柯文哲是政治人物，「應該保持謙虛，不要讓人家覺得台北的民主有多了不起。」
黃梓謙於2016年曾參加香港立法會選舉，為港島區候選人。
柯文哲下午演講時，指自己日前到東南亞參訪，各國都羨慕台灣的民主自由，「羨慕到流口水。」；泰國政變3年多，至今都沒有選舉；馬來西亞則有宗教、種族問題；印度的伊斯蘭教與印度教無法融合；而新加坡則是「住在籠子內的金絲雀。」
柯文哲也繼日前「香港很無聊」說後，再提及香港不僅是個小島，甚至選舉都沒有，「自由的靈魂都沒有了。」
演講結束後的問答時間，香港「民主思路」理事黃梓謙則發表意見，認為柯文哲說「香港沒有靈魂說」應該修正，並指香港的文化人對柯文哲感到失望，「我們還發信給你，邀你撥1天半來香港，看看不同的香港，不是只有尖沙咀與太平山。」
黃梓謙指出，就整個亞太地區來看，不該評論哪個國家優劣，而是要一體性觀之、互相學習，「新加坡、泰國、香港都自己的強項，應該是要合作，學習好的地方。」同時表示，柯文哲所分享台北市的市政經驗，「很多系統我們香港20年前就有了。」
對此，柯文哲回應說，黃梓謙「講的都對」，而台灣現在最大的問題就是經濟不佳，「GDP只有新加坡一半，這是事實；國際化不及香港，也是事實。」但也強調，民主自由多元開放，是台灣到現在為止最大的資產。
黃梓謙會後受訪時認為，柯文哲是政治人物，「每一句話、評論人家的，都要小心。」說話應該要謙虛一些。而香港年輕人也釋出善意，邀請柯文哲到香港一遊，要帶領柯文哲去一些觀光客不會去的地方，但至今仍未獲回應。1060409
(中央社)
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