教部攜警方定期清查 盼減少校園吸毒黑數
為加強防制校園毒品氾濫，教育部今天表示，會和警方合作，定期清查吸毒青少年資料，若發現在學學生，將請學校加強輔導，希望藉此減少校園吸毒黑數。
根據教育部提供立法院教委會的報告中指出，105年18至24歲涉及毒品案件的共有7750筆資料，有學籍者約390人，包含大專生183人、高中職207人。
日前有販毒集團利用涉世未深的高中生運毒，讓毒品問題再度引起關注，立法院教育及文化委員會明天將邀請教育部、內政部、法務部和衛福部等部會報告「校園毒品氾濫之成因與因應對策」。
教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文表示，因應校園毒品氾濫，教育部3月已訂頒精進防制學生藥物濫用實施計畫，希望從宣導、關懷與清查面改善問題，讓以往毒品防制工作更深入，並對個案學生加強輔導。
鄭乃文指出，過去大家覺得18至24歲的青少年吸毒者一直存在黑數，由於學籍系統掌握在教育部手上，當警方查獲吸食毒品的青少年，只能透過問訊，瞭解青少年是否還在學，但學生不一定會承認，因此常造成教育部或學校和警方掌握資料出現落差，學校端也難以掌握學生狀況。
為了減少黑數，鄭乃文表示，今年2月起將和警方合作，由警方每個月提供吸毒青少年的資料，教育部清查是否有在學學生，並請學校開案輔導，針對學生提供心理諮商、關懷、甚至是戒治等協助；同時也請學校配合警方臨檢，並提供可能的危險熱點，加強執行校外聯合巡查。1060409
(中央社)
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