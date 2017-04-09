相隔4個月 南化泥火山再度噴發
南化鹽水坑泥火山相隔4個月，9日上午再度噴發，此次也是今年首次釋放能量，引起地方民眾議論，泥火山內的池水不斷滾動，雖9日能量釋放不明顯，但現場充滿從地底冒出的油氣味。長期監控泥火山的文史工作者賴銘章表示，此次雖較預定時間晚，但仍在正常值內。
長期研究南化泥火山的文史工作者賴銘章指出，泥火山約9日清晨5點多噴發，較上次釋放能量已相隔4個多月，該泥火山噴發頻率約3個月，雖晚了一些噴發，但因上次噴發時間持續3天，能量釋放較多，所以仍在預期範圍，而此次的能量釋放應不會超過2天。
台南南化山區一代有泥火山的蹤跡，每年都會穩定釋放能量的就屬南化鹽水坑泥火山，平均噴發頻率約3個月一次，去年2、5、8、10月都有釋放能量，因此吸引不少地質研究學者長期觀察。
南化泥火山位於玉山里一處私人芒果園內，緊鄰後堀溪，去年火山口的積水曾經乾凅，賴銘章曾深入底下探查，並以空拍全程記錄，發現該火山口形狀宛若天坑，一度起引民眾議論紛紛，9日泥火山再度釋放能量，池水不斷翻滾，現場也充斥著油氣味。
賴銘章表示，南化山區在日治時期曾開鑿過油井，當時有挖到氣脈，雖油井現已廢棄，但地底的能量仍會存在，因此會定時定量的釋放。南化泥火山口處的積水，隨著能量釋放溢出後，則沿著一旁的小山溝流入鄰近的後堀溪內。
(中時)
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