他熱愛魔術 從興趣變成職業
元培醫事科技大學企管系校友韋恩，高中時加入學校魔術社團後，從此栽進魔術世界，10年來積極發揚光大，成立台灣魔術文化發展協會，創魔術分級考試，培養魔術者水準，日前他回母校設計「夢想桌漂浮」表演，勉勵畢業生大膽嘗試，創造屬於自己的天地。
韋恩表示，10年前高中時，加入學校學校魔術社團，漸漸愛上魔法領域，就讀元培醫大仍繼續參與魔術社團，讓他對魔法世界有更深層認識，最困難的地方，是在說話的技巧，以流利順暢的方式，快速讓觀眾進入魔法世界，就相當到位。
他說，剛踏入魔術領域，容易怯場、手抖，會讓人看到破綻，因此魔術的純熟度、反應度很重要，許多魔術師常破壞行情，讓魔術師地位受到很大影響，目前是台灣魔術文化發展協會理事長的他，目前除了商演，也在學校社團教導魔術熱愛者，期望對魔術界有所改變。
企管科系出身的他，魔術從興趣變成職業，至今仍不後悔，他認為，這是項發揮創意的行業，很喜歡在魔法世界，一起帶領大家發現神奇奧妙，也可以說是「創業」的1種。
(中時)
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