學籍資料與警政署資料比對 抓出學生吸毒黑數

青少年吸毒被抓，通常不會向警方招供自己是不是學生，造成反毒上的黑數！教育部將和內政部警政署合作，去勾稽警方查獲的18~24歲青少年吸毒案件，如果發現他們具有學生身分，則請學校開專案進行輔導，協助他們戒毒。

教育部最近以學籍資料比對警政署2016年查獲的7550筆18~24歲青少年吸毒案件，發現其中有183人是大專生、207人是高中職學生，皆已轉請學校進行專案輔導。

立院教育及文化委員會明天安排教育部、內政部、法務部等單位就反毒議題進行專案報告，內政部警政署統計，青少年毒品案件犯罪人數2008年2012年間呈遞增趨勢，之後逐年下降，2014年下降至5280人，但2015年攀升至7722人，2016年又增至7909人，青少年吸毒問題不容忽視。

為杜絕青少年吸毒，教育部3月訂頒精進「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」，盼從宣導、關懷與清查面改善問題；內政部也擬強化校園定期訪視聯繫與校警合作，加強執行校外聯合巡查勤務，並協推動校園安全環境檢測工作，減少治安死角。

過去，因為顧慮將青少年吸毒案件與學籍資料比對有侵害隱私的疑慮，因此造成許多學生吸毒的黑數，但在法務部釐清這樣做沒問題後，教育部和警政署加強合作，要將所有吸毒學生都找出來，並協助他們戒毒。

教育部學務司長鄭乃文表示，台灣青少年在學率很高，但一些人吸毒被警方查獲時，通常不會坦承是否具有學生身分，學校不知道有學生吸毒，錯過了輔導時機。從3月開始，教育部每月都會勾稽警方查獲的青少年吸毒案件，以進行後續處理。

鄭乃文表示，教育部和內政部警政署密切合作後，學生吸毒的黑數可望大為降低，教育部也會提供資源給學校，請學校為吸毒學生開專案進行輔導，提供關懷、心理諮商及戒治管道等，讓他們早日遠離毒品。

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(中時)