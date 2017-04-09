大馬羽球超級賽 戴資穎再封后

我要評比

從去年底的香港羽球超級賽開始，台灣的世界羽球球后戴資穎就銳不可擋，今天在馬來西亞超級賽女單決賽中，再以2比1扳倒西班牙前球后瑪琳，連拿第5座冠軍。

這也是戴資穎對瑪琳（Carolina Marin）的3連勝，也將雙方的對戰紀錄扳平。1060409

(中央社)