挪威總理在陸談北極合作 有利陸歐關係

正訪問中國大陸的挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）8日表示，希望大陸進口更多的挪威鮭魚，她也提到，若大陸參與北極航道的運作，將有效拉近與歐洲之間的距離。

瑟爾貝克7日與大陸國務院總理李克強會面，8、9日轉往上海及杭州。挪威與中國大陸去年12月19日宣布兩國政治和外交關係正常化，打破自2010年諾貝爾和平獎頒給劉曉波以來兩國冰凍的關係。

澎湃新聞報導，瑟爾貝克此次訪大陸，有挪威歷史上最大隨同出訪的商務代表團，幾乎包括了保護海洋業、漁業、造船業等多個挪威主要行業的企業負責人。

除了挪威想重啟中挪自由貿易談判，大陸欲參加北極合作也是挪威總理此行焦點。

瑟爾貝克8日與上海國際問題研究院學者互動時表示，海洋合作是北極合作的核心，一旦開啟北極航道的運作，將有效拉近中國大陸與歐洲之間的距離。但她強調：「開發中需要注意環境問題」。

瑟爾貝克並明白表示，挪威希望賣更多鮭魚到大陸這個巨大的市場。報導指出，挪威鮭魚出口占全球的一半，但由於先前兩國關係冰凍，2016年在大陸市場的市占率僅5%。挪威希望隨著兩國關係的正常化，2017年這一比例能上升到65%。

瑟爾貝克的大陸行到目前為止，中挪已簽署了13個總金額達人民幣160億元合作協議，此外還有中挪企業間5項合作協定的簽署，內容涉及初創企業育成、醫療機構認證、醫療產品生產以及促進中挪雙向投資等。1060409

(中央社)