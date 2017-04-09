運動場上潛規則 都是為了尊重
運動場上除了明文的規則之外，各項運動多多少少都有不明文存在的「潛規則」，這些潛規則的存在，大多奠基於場上場下的尊重。比起違反場上的規則，違反潛規則造成的衝擊恐怕更大。
以桌球為例，在正式比賽中，很少會看到對手在單局內被剋蛋的情況，因為一般來說，在目前11分制的比賽中，如果打到10比0，領先的選手在最後一球如果發球，會故意發球失誤；如果接發球，也會故意失誤，讓對手破蛋。
這種情形發生在中國大陸選手身上最多，2008年北京奧運中國大陸張怡寧在對日本福原愛時，就曾經讓球給福原愛，去年里約奧運福原愛在第3輪也還了一球給對手。
足球場上也有潛規則，一般來說，在場上如果有對手球員受傷、倒地時，進攻的球隊會將球先踢出場外，而在狀況處理完成之後，發界外球的球隊會把球發還給原本的持球方。
近來十分流行的路跑也有潛規則的存在，例如在超越前方的跑者時，最好不要回頭向對手招手或點頭，也要避免三人以上的好朋友並肩跑的情況。
潛規則雖未明文，但一旦違反，造成的衝擊更甚於違反明文的規則，面對的可能不單是觀眾的噓聲，還可能會造成對手的大反彈，釀成暴力事件，近來NBA場上就發生多起大幅領先還進攻的情況，差點引爆衝突。1060409
(中央社)
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