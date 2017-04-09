英國天團亞洲巡迴 樂迷必看交通動線
英國天團COLDPLAY酷玩樂隊亞洲巡迴演唱，11、12日在桃園高鐵站前廣場舉行，桃園捷運公司呼籲為避免壅塞，務必確認票卡餘額，同時注意出口動線，散場時會實施人潮管制。
桃園捷運公司今天表示，為了讓樂迷們可以方便快速的搭車，參加COLDPLAY酷玩樂隊亞洲巡迴演唱會，提醒當天參加活動的民眾，優先使用電子票證(如悠遊卡、一卡通、遠鑫卡等)。
桃捷表示，乘客請務必確認票卡餘額，建議旅客優先加值，避免因車資不足無法順利出站；或於觀看演唱會前先行購買回程車票，可以節省時間、減少多次排隊的困擾。同時，桃捷公司將視人潮狀況，機動彈性加開班次以疏運旅客，機捷A18高鐵桃園站，也將於散場時開始實施人潮管制，確保乘客安全與動線順暢。
桃捷公司因應人潮預作準備，於機捷A18高鐵桃園站內外，進行大量人潮管制模擬，確保演唱會後一旦出現龐大散場人潮，能有效管制進出站秩序，並維持行車運轉品質與服務水準。
演唱會預計於晚間9時30分結束開始散場，民眾可選擇搭乘高鐵或機捷等多樣交通工具，選擇搭乘機場捷運的動線，請由演唱會活動會場的高鐵2出口、領航2出口離開，並沿著高鐵站前東路往高鐵站方向至機捷A18站。1060409
(中央社)
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