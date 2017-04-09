MLB》「國王」對決「神鱒」 纏鬥14球才分勝負

「國王」賀南德茲與卓奧特，首局就上演頂尖對決。(美聯社)

當「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)強碰「神鱒」卓奧特(Mike Trout)，未上演就可預期會精采度滿點，而這個頂尖對決，9日天使對水手一役首局就登場，雙方你來我往，最後國王雖取得三振，但卻足足花了14顆球！打破他13年生涯，單1打席最多用球數紀錄。

國王前役因鼠蹊部不適提前退場，想必是投得很不痛快；此役一上場連解決2名打者，對決卓奧特更是火力全開，最後用一顆92英里(約148公里)的內角球，讓他站著不動吞K，「很多投得不錯的球，都被他打成界外。他是個難纏的打者，我向他脫帽致意，並投出最棒的球把他解決。」

「那是一場很棒的對決！」卓奧特讚賞國王是「聯盟最好的投手之一」，直言這充滿樂趣的對決，不少人都會陷入苦戰，「我們都知道他(國王)有手握不少武器球，能讓我們出局。」儘管生涯對戰，卓奧特79個打出繳出7轟、19分打點、打擊率3成67佳績，但這次他連同這個打席，3次對戰吞2K、打出1次滾地球收場。

水手捕手祖尼洛(Mike Zunino)表示，當時的14球幾乎每個球種都用了2次，「國王一直投出很棒的球，且都能把球控在好球帶邊緣。我們經常遇到這種等級的對決，看到國王能保持節奏、取得對決勝利，感覺很不錯。」水手總教練塞維斯(Scott Servais)也肯定的說，「這是很棒的對決，也有助國王增加信心，因為他沒有服輸！」

但其實國王此役投得很辛苦，連同Y.艾斯寇巴(Yunel Escobar)的陽春彈，6局投球挨了10安、失3分，退場時球隊還以1分落後，不過7上他的好搭檔祖尼洛用棒子力挺，打進追平分幫他解套。反觀輸掉對決的卓奧特，則在7下轟出突破僵局的2分炮，助天使以5比4拿下比賽勝利。

(中時電子報)