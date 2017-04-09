藥頭持有槍彈遭查獲 竟辯稱亡父遺物
台中市刑大偵8隊查獲23歲楊男持有大量安非他命，警方追查源頭發現，毒品來自上手劉男，上月底前往其嘉義住處搜索，查獲200多克各式毒品，並於房內化妝箱內起出掌中型左輪手槍1把，槍身經電鍍處理，且做工精緻，初驗為有殺傷力的改造槍枝，劉男辯稱手槍是清理過世父親遺物時，找到的「遺產」！
警方接獲線報，涉嫌販毒的23歲楊男藏身在中區繼光街日租套房，29日持票搜索，查獲安非他命、K他命約70克，楊避重就輕，不斷強調「都是我自己吸食用，買兩台便宜很多！」
警方在楊嫌床下還搜出專業封口機、夾鏈袋以及防潮用的乾燥劑，房內宛如小型毒品分裝工廠，另意外查獲數十顆威而鋼，楊也強調「這個網路很多人在賣，應該不是禁藥吧？這些都我自己在吃的！」
警方根據楊嫌供詞，查出毒品貨源來自嘉義，上月31日凌晨趕到番路鄉劉男住處搜索，查獲安非他命、搖頭丸、毒品咖啡包共約220克，並在臥房牆角找到有密碼鎖的化妝箱。
警方破解密碼打開，除有毒咖啡包外，還有黑色隨身包，劉嫌見紙包不住火，才坦承「這是槍啦！」當場起出掌中型左輪手槍及子彈10顆。
劉嫌供稱，槍彈是亡父遺物，3年前他回屏東車城老家，清理遺物時發現，就帶在身邊防身。警方懷疑劉嫌提化妝箱外出交易毒品，為了怕黑吃黑，隨身攜帶槍枝防身，訊後除將劉嫌送辦外，另將繼續追查毒品源頭。
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(中時)
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