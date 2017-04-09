中美貿易戰升溫 印度或成最大贏家
自美國總統川普（Donald Trump）上任以來，中美爆發貿易戰的憂慮就不曾斷過，但關於後續影響方面則是眾說紛紜。對此，印度執政黨高層認為，該國有機會從這樣的緊張關係中獲益。
據美媒彭博社訊，印度人民黨全國執委西夏迪．沙里近期公開表示，有鑑於美國威脅對中國大陸之進口採取懲罰性措施，中美貿易戰有可能在未來爆發。若這種情況發生，中國大陸將需要印度的龐大市場。
他強調：「中國的製造業優勢需要市場，當美國不再能成為市場，在亞洲，我們印度就是最大的市場。」
另一位印度人民黨高層人士亞施旺特．辛哈則說：「若美中關係不和，印度可能並非唯一試圖從中獲益的國家。但印度有龐大的國內市場，這意味它對美中兩國而言皆有優勢。」
(中時電子報)
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