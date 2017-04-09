大林蒲遷村意願普查 高市：可選「一坪換一坪」
大林蒲遷村意願普查公開說明會後，市府正面回應居民訴求，將「建地一坪換一坪」明確列入遷村方案選項之一。民政局表示，市府以不造成居民財務負擔、提供多元遷村方案供居民選擇，及農地協議從優價購為遷村原則，將加速普查作業，盼5月底前完成。
市府為加速推動普查作業，把問卷題目簡化，只問遷村「意願」及「方案」兩題，新版問卷將公告在大林蒲網站，並做成傳單發送，再由里幹事和助理逐家逐戶訪查解說。
其中，遷村方案提供土地、房屋及現金3種選項。市府強調若換算成個別安置戶可領取的現金，3種方案都是等值的。
土地方案則選定中安路以北交通部航港局的土地，及鳳山南成里台糖公司的土地作為遷村預定地，不是用原居住地與遷村地的地價差異作換算，而是直接以建地一坪換一坪，並領取補償金足夠蓋回跟現居住地一樣大小的房子。
市府強調，普查選擇的遷村方案，不會被視為最終決定，而是用於精確估算遷村所需總經費和土地需求總面積，據此向中央具體提案，為鄉親爭取最有利條件。待遷村計畫確定後，安置戶仍有機會再選擇喜歡的最終方案。
至於居民憂心的幽靈戶，市府也有防火牆，普查以「家戶」為單位進行，105年12月31日前設籍大林蒲鳳鼻頭地區且年滿20歲的戶內居民都可以表達遷村意見。而對於遷村方案，只限有設籍且擁有房地所有權的成員才能選填。
民政局也呼籲居民先參加普查凝聚共識，讓中央把經費編列出來，屆時若還是認為條件不滿意，再來拒絕也不遲。
(中時)
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