家鄉味長輩情 日月潭箭竹筍價昂但搶手
千期待萬盼望，魚池鄉日月潭一帶的箭竹筍終於漸入盛產期，但因入冬雨量不足，產量較往年減少，市場價偏高，上等貨每台斤要價130元，一般等級也要80、100元以上；筍農李芳仲說，近幾年消費群似在改變，常見有老人家，買來寄給旅外子女。
日月潭附近山區野生箭竹林不少，其口感苦中帶甜脆，是附近鄉鎮居民最喜歡的家鄉味；每年4月，常有鄉親上山找野味，甚至遠征仁愛鄉卓社及信義鄉阿里山區；後來因觀光及餐飲業需求，吸引農民種植、採收販賣。
在埔尾及巷頭地區擁有大面積箭竹林的李芳仲說，這些箭竹筍原都賣給餐廳、饕客或自己大快朵頤；但因魚池鄉年輕人大半在外地發展，每年此刻就會懷念起童年最愛的家鄉味，有的會請長輩幫忙寄，也些老人家疼愛子女，主動到找筍農購買宅配
78歲阿嬤茆桂梁指出，帶殼的箭竹筍，剝籜後重量會減損7成，通常要3、4斤才能剝出1斤的嫩筍肉，亦即炒1斤嫩筍實際成本要4、500元！不過它的滋味對饕客實在太具誘惑力，有些人平時超級節儉，但因想吃箭竹筍，一買就是1、2000塊錢。
(中時)
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